На Запоріжжі жінку засудили до в’язниці за колабораціонізм і захоплення супермаркету

0:00 / 0:00

Жительку тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської Запорізької області засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією. За даними прокуратури, жінка незаконно заволоділа супермаркетом, брала участь у політичних заходах на підтримку Росії, а згодом стала так званою «заместителем председателя» окупаційного органу влади.

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового провадження жінку визнали винною в колабораційній діяльності. Йдеться про частини 4, 5 і 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Як довели прокурори в суді, навесні 2022 року засуджена провадила господарську діяльність на тимчасово окупованій території. Зокрема, за вказівкою так званого «главы военно-гражданской администрации г. Каменка-Днепровская, Запорожской области» вона закуповувала продукти для святкування «9 мая — Дня перемоги», організованого окупаційною владою.

Згодом, за підтримки представників держави-агресора, жінка незаконно заволоділа супермаркетом. У його приміщенні вона організувала торгівлю продуктами харчування, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Упродовж липня — вересня 2023 року жінка організовувала та проводила публічні заходи політичного характеру, спрямовані на підтримку Росії. За даними слідства, ці заходи також мали сприяти формуванню її позитивного іміджу серед місцевого населення напередодні місцевих виборів.

Жінка балотувалася від російської політичної партії «Единая Россия» до так званого «Каменско-Днепровского окружного Совета депутатов». Після обрання депутатом першого скликання вона обійняла посаду так званого «заместителя председателя» цього незаконного органу влади.

Суд призначив жінці 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Крім того, їй заборонили протягом 15 років:

обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування;

виконувати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції;

займатися господарською діяльністю;

організовувати та проводити заходи політичного характеру.

Вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Читай нас у