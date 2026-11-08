На Запорізькій АЕС стався 16-й блекаут від початку року, її перевели на генератори

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У ніч на 8 листопада Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання. Наразі її власні потреби забезпечують резервні дизель-генератори. Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього живлення ЗАЕС від початку 2026 року.

8 листопада о 02:36 станція втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі напругою 330 кВ «Феросплавна-1», яка забезпечувала її зв'язок з українською енергосистемою.

Спроба автоматично повторно ввімкнути лінію виявилася невдалою. Через це наразі всі власні потреби Запорізької АЕС забезпечуються виключно за рахунок резервних дизель-генераторів.

В «Енергоатомі» наголосили, що повне знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Робота станції в режимі повного знеструмлення створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива.

Якщо дизель-генератори вийдуть із ладу або вичерпають свій ресурс, це може призвести до втрати необхідного охолодження та виникнення радіаційної аварії.

В «Енергоатомі» підкреслили, що систематична втрата зовнішнього електропостачання є наслідком російської окупації Запорізької АЕС.

«Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора — НАЕК «Енергоатом», — наголосили в компанії.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Раніше експерт заявив, що Росія може намагатися вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, щоб залишити населення не лише без електроенергії, а й без інших життєво необхідних комунальних послуг. Фахівець також оприлюднив можливий план від’єднання України від атомних електростанцій.

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру понад 600 тисяч споживачів у Дніпропетровській області залишилися без електроенергії. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

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