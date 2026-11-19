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У Житомирському районі правоохоронці затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до смерті 39-річної жінки. Трагедія сталася в селі Лутівка Радомишльської громади.

17 листопада близько 15:00 до поліції звернулася місцева жителька. Вона повідомила, що виявила свою 39-річну сусідку у власному будинку без ознак життя.

На місце прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №2 у Радомишлі та інші правоохоронці. За попередніми даними, напередодні ввечері загибла розпивала алкогольні напої зі своїм 51-річним знайомим із Вишевицької громади. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої чоловік кілька разів ударив господарку оселі в обличчя, після чого втік.

Отримані травми виявилися смертельними. За підозрою у причетності до злочину чоловіка затримали.

Поліцейські опитали свідків, вилучили з місця події речові докази та швидко встановили місцеперебування нападника. Фігуранта, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров’я людини, затримали в процесуальному порядку. 18 листопада слідчі відділення поліції №2 (Радомишль) Житомирського райуправління №2 повідомили чоловікові про підозру в замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування, яке проводиться під процесуальним керівництвом Коростишівської окружної прокуратури, триває.

Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Про це повідомляє Поліція Житомирської області. На Буковині чоловік убив знайому через борг, спалив її тіло та скинув рештки у Прут. Поліція встановила особу чоловіка, який 7 липня кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Він перебуває під вартою. У Луцьку міськрайонний суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який кинув гранату у людей на вулиці.

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