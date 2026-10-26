На Житомирщині чоловік надіслав дружині гранату поштою, у нього знайшли ще боєприпаси

0:00 / 0:00

На Житомирщині правоохоронці розслідують незаконне поводження з боєприпасами після того, як чоловік надіслав дружині гранату поштою. За даними слідства, він незаконно носив, зберігав і передавав вибухонебезпечні предмети. Під час невідкладного обшуку в його оселі поліцейські виявили близько десяти гранат різного походження.

Під час оперативних заходів правоохоронці відділення поліції № 2 (м. Радомишль) Житомирського РУП № 2 виявили в поштовому відправленні предмет, схожий на ручну гранату, який фігурант надіслав дружині разом із побутовими речами. Згідно з висновками експертів, це була наступальна осколкова ручна граната «РГО».

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ще 10 вибухонебезпечних предметів, а саме: дві наступальні та одну оборонну осколкові ручні гранати «РГО» й два корпуси таких гранат із тротилом загальною вагою близько 200 грамів, чотири оборонні осколкові ручні гранати «Ф-1» та корпус ручної термобаричної гранати «РГТ», що містить 300 грамів вибухової суміші. Жодних документів, які б підтверджували законність їх зберігання, не було.

Днями слідчі відділення поліції № 2 (м. Радомишль) Житомирського райуправління № 2 повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинене йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. В його межах правоохоронці встановлюють походження гранат та мотиви їх зберігання.

Поліція Житомирщини вкотре нагадує громадянам: з 25 листопада 2024 року вступили в дію зміни до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Особи, які добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, за умов, передбачених законодавством, звільняються від кримінальної відповідальності.

Крім того, нині діє процедура декларування зброї, призначеної для відсічі та стримування збройної агресії проти України.

Джерело: Поліція Житомирської області.

На Черкащині чоловік зберігав у школі гранатомет, тротил і боєприпаси.

Раніше у Львові поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який під час побутового конфлікту вистрелив у свого 38-річного опонента з пристрою для відстрілу гумових куль.

У Кропивницькому правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який під час спілкування з поліцейськими кинув у їхній бік гранати та відкрив вогонь з автоматичної зброї.

Читай нас у