На Житомирщині чоловік викрав із будинку сейф із грошима та коштовностями на понад ₴6,4 млн

0:00 / 0:00

Жителю Звягельської громади повідомили про підозру у крадіжці сейфа з грошима та ювелірними виробами на загальну суму понад 6,4 млн грн. Злочин стався ще у 2021 році в будинку мешканця Городницької громади, однак встановити ймовірного виконавця вдалося завдяки експертним дослідженням речових доказів.

За процесуального керівництва прокурорів Звягельської окружної прокуратури 33-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло та вчинена в особливо великих розмірах.

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний незаконно проник до приватного будинку в Городницькій громаді та викрав металевий сейф. Усередині зберігалися грошові кошти та ювелірні вироби власника на суму понад 6,4 млн грн.

Під час втечі чоловік залишив біля вікна, через яке потрапив до оселі, полімерний пакет, у якому раніше були гроші із сейфа.

Саме цей пакет став одним із ключових речових доказів у кримінальному провадженні.

Упродовж розслідування правоохоронці провели численні експертні дослідження, зокрема молекулярно-генетичні експертизи.

На ручці залишеного пакета виявили біологічні сліди, за якими вдалося встановити генетичні ознаки людини. Результати досліджень у сукупності з іншими зібраними доказами дали змогу встановити особу ймовірного виконавця та його причетність до крадіжки.

Наразі до суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інкримінованою статтею Кримінального кодексу України чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Звягельського районного відділу поліції ГУНП у Житомирській області.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Раніше 23-річного мешканця Куликова на Львівщині засудили до 5 років і 2 місяців позбавлення волі за незаконне заволодіння автомобілем та крадіжку з магазину техніки.

У Хмельницькому поліцейськізатримали 57-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав ножового поранення своєму знайомому. Потерпілого госпіталізували, а підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше у Подільському районі Києва поліцейські застосуваливогнепальну зброю до агресивного собаки, який перебував в укритті житлового будинку та нападав на людей.

У Тернополі 17-річний місцевий житель нацькував собаку бійцівської породи на працівницю поліції, внаслідок чого жінка отримала рвані рани обличчя. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Неповнолітньому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

В Ірпені біля одного із супермаркетів виявили прив’язаного собаку, поруч із якою залишили записку та документи. У записці йшлося про те, що тварина належала військовослужбовцю, який загинув.

У Києві 34-річного чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за жорстоке поводження з собакою та крадіжку з автомобіля.

Читай нас у