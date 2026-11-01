На Житомирщині після російської атаки знеструмлені понад 650 населених пунктів

У ніч проти 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Через удари без електрики залишилися понад 650 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла.

Російські війська знову завдали ударів по енергетичних об’єктах регіону. Унаслідок атаки пошкоджена енергетична інфраструктура, що призвело до масштабних перебоїв з електропостачанням. «Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок останніх ударів знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині», — написав Бунечко.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику жителям області. Фахівці виконують необхідні роботи для відновлення електропостачання. Водночас у повідомленні ОВА не уточнюють, які саме об’єкти енергетики зазнали пошкоджень і скільки часу може знадобитися на відновлення світла. Інформацію про подальший перебіг ремонтних робіт обласна влада обіцяє повідомляти додатково. Про наслідки атаки повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Уночі російські безпілотники атакували Житомирську область. Пошкоджень зазнали об’єкт енергетичної інфраструктури, амбулаторія, житловий будинок і приватне підприємство. За попередніми даними, люди не загинули й не постраждали.

В ніч на 24 жовтня російські війська знову завдали ударів по Житомирській області. Під атакою опинилися енергетична інфраструктура та цивільне підприємство в Житомирській громаді.

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