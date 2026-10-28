На Житомирщині розслідують смерть немовляти в пологовому відділенні лікарні

На Житомирщині прокурори розпочали кримінальне провадження після появи в соціальних мережах повідомлень про смерть новонародженої дитини в Коростенській лікарні. У дописах ідеться про можливу лікарську недбалість, а також висловлюється припущення, що під час пологів немовляті нібито зламали шию.

Публікацію про ймовірні порушення в роботі медиків виявили під час моніторингу соціальних мереж. У ній стверджується, що 30-річна дружина українського військовослужбовця могла постраждати від неналежного надання медичної допомоги в одному з медзакладів Коростеня. Обставини смерті дитини та достовірність викладених у дописі тверджень мають з’ясувати під час розслідування.