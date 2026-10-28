+7° Київ +9° Варшава +20° Вашингтон
$ 45.58 € 50.76 zł 11.52
$ 45.58 € 50.76 zł 11.52
+7° Київ +9° Варшава +20° Вашингтон
Головне Україна

На Житомирщині розслідують смерть немовляти в пологовому відділенні лікарні

UA NEWS 28 Жовтня 2026 20:17
На Житомирщині розслідують смерть немовляти в пологовому відділенні лікарні
0:00 / 0:00

На Житомирщині прокурори розпочали кримінальне провадження після появи в соціальних мережах повідомлень про смерть новонародженої дитини в Коростенській лікарні. У дописах ідеться про можливу лікарську недбалість, а також висловлюється припущення, що під час пологів немовляті нібито зламали шию.

Публікацію про ймовірні порушення в роботі медиків виявили під час моніторингу соціальних мереж. У ній стверджується, що 30-річна дружина українського військовослужбовця могла постраждати від неналежного надання медичної допомоги в одному з медзакладів Коростеня. Обставини смерті дитини та достовірність викладених у дописі тверджень мають з’ясувати під час розслідування.

“За цим фактом Коростенська окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 КК України)”, – зазначили у повідомленні.

 У межах досудового розслідування мають перевірити усі обставини, викладені в публікації, та надати належну правову оцінку.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури.

Джерело: пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Два дні лікували водою: родичі звинувачують лікарів у смерті 48-річного чоловіка в Білій Церкві.

Суд почав розгляд по суті справи щодо лікарів Odrex.

Суд поновив розгляд справи лікарів Odrex щодо смерті Аднана Ківана.

На Тернопільщині судитимуть лікарів, через яких осліпли 18 пацієнтів.

 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток