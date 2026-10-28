На Житомирщині розслідують смерть немовляти в пологовому відділенні лікарні
На Житомирщині прокурори розпочали кримінальне провадження після появи в соціальних мережах повідомлень про смерть новонародженої дитини в Коростенській лікарні. У дописах ідеться про можливу лікарську недбалість, а також висловлюється припущення, що під час пологів немовляті нібито зламали шию.
Публікацію про ймовірні порушення в роботі медиків виявили під час моніторингу соціальних мереж. У ній стверджується, що 30-річна дружина українського військовослужбовця могла постраждати від неналежного надання медичної допомоги в одному з медзакладів Коростеня. Обставини смерті дитини та достовірність викладених у дописі тверджень мають з’ясувати під час розслідування.
“За цим фактом Коростенська окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 КК України)”, – зазначили у повідомленні.
У межах досудового розслідування мають перевірити усі обставини, викладені в публікації, та надати належну правову оцінку.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури.
Джерело: пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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