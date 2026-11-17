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Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили в Житомирській області масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів, яке щодня випускало до 300 тисяч пачок сигарет. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Слідство встановило, що група осіб облаштувала в складському приміщенні підприємство повного циклу з двома автоматизованими лініями потужністю близько 2 тисяч сигарет за хвилину кожна.

Виробництво працювало практично цілодобово за рахунок промислових генераторів, а персонал проживав безпосередньо на території цеху. За попередніми підрахунками, потужності фабрики дозволяли випускати до 9 мільйонів пачок на місяць під виглядом відомих міжнародних брендів без марок акцизного податку, що приносило організаторам понад 1 мільярд гривень тіньового доходу щомісяця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили дві виробничі лінії, 123 тисячі пачок готових підроблених сигарет, 39 ящиків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, фільтр-палички, поліграфію з логотипами брендів та документацію. Орієнтовна вартість конфіскованого обладнання, сировини та продукції перевищує 120 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Джерело: Директор БЕБ Олександр Цивінський.

На Тернопільщині викрили підпільні цехи, де тютюн переробляли у промислових масштабах і постачали оптовим покупцям у різні регіони України. У межах розслідування правоохоронці провели 59 обшуків у шести областях та вилучили понад 12 тонн тютюну. За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури чотирьом особам повідомили про підозру в незаконному обігу підакцизних товарів.

Раніше у Чернівецькій області силовики викрили підготовку до незаконного переправлення контрафактних тютюнових виробів через державний кордон.

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