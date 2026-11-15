На Житомирщині засудили 60-річного чоловіка, від якого народила 14-річна школярка

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Звягельський міськрайонний суд Житомирської області визнав 60-річного, який співмешкав з 14-річна школяркою, винним у вчиненні злочину проти статевої свободи та недоторканності неповнолітньої.

«Вчинене кримінальне правопорушення посягає на статеву свободу та недоторканність неповнолітньої особи й характеризується винятковою аморальністю та цинічністю дій винного. Звільнення особи від відбування призначеного покарання з випробуванням не сприятиме меті покарання — виправленню обвинуваченого та попередженню вчинення нових злочинів», — зазначено у вироку суду.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що влітку 2025 року чоловік неодноразово вступав у статеві зносини з 14-річною знайомою за її добровільної згоди, внаслідок чого вона завагітніла і в березні 2026 року народила доньку. Попри те, що обвинувачений повністю визнав провину, переказав 5 000 гривень на ЗСУ, а потерпіла разом із прокурором просили про умовне покарання, суд відхилив ці вимоги через цинічність злочину та значну різницю у віці, та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Джерело: tsn.ua.

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