На Житомирщині засуджений у виправному центрі вимагав у співкамерника неіснуючий борг

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На Житомирщині засудженому, який відбуває покарання у виправному центрі, повідомили про підозру у вимаганні грошей в іншого ув'язненого. За даними слідства, чоловік погрожував потерпілому фізичною розправою та створенням нестерпних умов, вимагаючи 7000 гривень нібито на погашення вигаданого боргу.

За процесуального керівництва обласної прокуратури чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання.

За версією слідства, один із засуджених, який відбуває покарання у вигляді обмеження волі, вирішив незаконно збагатитися за рахунок іншого в'язня тієї самої установи.

Чоловік неодноразово вимагав передати йому 7000 гривень, погрожуючи потерпілому фізичною розправою та створенням нестерпних умов перебування у виправному центрі.

Через психологічний тиск і побоювання застосування насильства потерпілий був змушений погодитися та передати зазначену суму.

Цей факт задокументували під час досудового розслідування.

27 жовтня 2026 року за місцем відбування покарання засуджених провели обшук. Того самого дня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП у Житомирській області. Оперативний супровід забезпечують Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України та оперативний підрозділ установи виконання покарань.

У прокуратурі нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, у Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Раніше на Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.

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