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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про вимагання та одержання військовослужбовцями неправомірної вигоди від представників підприємства. Гроші вимагали за безперешкодне прийняття військовою частиною засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За даними слідства, у жовтні 2025 року громадська організація уклала договір із приватним товариством на закупівлю пристроїв РЕБ. Загальна вартість обладнання перевищувала 22,4 млн грн.

Офіцер однієї з військових частин Збройних сил України, пов’язаний із процесом прийняття обладнання, спочатку попросив у представників виробника 10% від суми контракту — 2,24 млн грн. За ці гроші він обіцяв забезпечити безперешкодне прийняття засобів РЕБ.

Після відмови офіцер залучив до схеми інших військовослужбовців. Вони почали створювати перешкоди під час прийняття обладнання, а суму неправомірної вигоди збільшили до 20% вартості договору — 4,48 млн грн.

У межах реалізації схеми один із військовослужбовців, який виконував роль пособника, отримав першу частину неправомірної вигоди — 20 тис. доларів США.

Згодом учасники схеми почали вимагати другу частину грошей у розмірі 80 тис. доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Раніше у межах спецоперації «Чесний призов» працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, учасники якої за гроші незаконно змінювали інформацію про військовозобов’язаних у реєстрі «Оберіг». Слідство задокументувало 20 таких випадків.

Колишньому заступнику начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру через стрілянину у військового в приміщенні установи та подальшу підміну речових доказів.

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