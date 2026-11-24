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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували відеозапис початку обшуку в будинку генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який фігурує у справі «Карфаген-2». На кадрах чути, як охорона погрожує детективам відкрити вогонь у разі їхнього проникнення на територію.

Обшук відбувся 4 листопада. За інформацією антикорупційних органів, перед входом на територію детективи НАБУ неодноразово представилися та продемонстрували ухвалу суду, яка дозволяла проведення слідчих дій.

Однак Сергій Дука та співробітники СБУ, які перебували в будинку, не допускали правоохоронців усередину.

На оприлюдненому відео керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомляє охоронцям про наявність судового рішення на проведення обшуку. У відповідь один із представників охорони погрожує застосувати зброю, якщо детективи зайдуть на територію.

Згодом до правоохоронців виходять представники генерала та запитують, на яких підставах проводять обшук. Детективи надають їм відповідні пояснення.

У НАБУ заявили, що навіть після прибуття адвоката Сергій Дука щонайменше годину не допускав детективів до будинку.

В антикорупційному бюро також наголосили, що статус особи, яка перебуває під охороною, не передбачає особливого порядку проведення обшуку.

Окрім відеозапису, НАБУ та САП оприлюднили ще два документи: протокол допиту Сергія Дуки від 4 листопада та лист СБУ, підписаний тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Олександром Покладом.

Згідно з протоколом, допит генерала відбувся після його затримання та за участі адвоката. Водночас Сергій Дука відмовився давати показання. Цей факт засвідчили своїми підписами генерал і його захисник.

У листі СБУ йдеться про загрозу життю та здоров'ю генерала з боку російських спецслужб.

Саме цей документ адвокат Сергія Дуки використав як аргумент на користь проведення судового засідання в закритому режимі, без прямої трансляції.

В антикорупційному бюро зауважили, що через десять днів після згаданих подій Сергій Дука взяв участь у відкритому засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

Засідання транслювали наживо, попри те, що раніше загрозу з боку російських спецслужб використовували як аргумент для обмеження публічності судового розгляду.

У НАБУ пояснили, що оприлюднили відео та документи, аби спростувати, за оцінкою антикорупційних органів, викривлення обставин проведення слідчих і процесуальних дій у справі «Карфаген-2».

Про це повідомляє НАБУ.

Генерал-майор СБУ Сергій Дука, фігурант справи «Карфаген», заявив про шість імовірних порушень Кримінального процесуального кодексу під час обшуку в його будинку, який детективи НАБУ провели 4 листопада. Свої зауваження він обґрунтував відеозаписом та протоколом обшуку. Водночас у НАБУ наполягають, що діяли на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

НАБУ та САП спростували заяву генерала СБУ Сергія Дуки про те, що його ніколи не допитували. Журналістам продемонстрували протокол слідчої дії.

Крім того, генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про готовність пройти поліграф, щоб підтвердити свої слова щодо кримінального провадження проти нього.

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