НАБУ показало розбиті телефони, які міг знищити генерал СБУ Дука
Національне антикорупційне бюро оприлюднило фотографії розбитих телефонів, які, ймовірно, знищив під час обшуку фігурант справи «Карфаген», генерал Сергій Дука.
За даними НАБУ, під час слідчих дій Дука перешкоджав детективам і намагався знищити електронні пристрої. Керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов також заявляв, що генерал погрожував правоохоронцям пістолетом.
Під час засідання суду Дука прокоментував оприлюднення світлин і запропонував звернутися за поясненнями до НАБУ. Своє затримання він назвав «помстою» директора бюро Семену Кривоносу.
Джерело: НАБУ
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.
Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.