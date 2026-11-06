НАБУ показало розбиті телефони, які міг знищити генерал СБУ Дука

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Національне антикорупційне бюро оприлюднило фотографії розбитих телефонів, які, ймовірно, знищив під час обшуку фігурант справи «Карфаген», генерал Сергій Дука.

За даними НАБУ, під час слідчих дій Дука перешкоджав детективам і намагався знищити електронні пристрої. Керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов також заявляв, що генерал погрожував правоохоронцям пістолетом.

Під час засідання суду Дука прокоментував оприлюднення світлин і запропонував звернутися за поясненнями до НАБУ. Своє затримання він назвав «помстою» директора бюро Семену Кривоносу.

Джерело: НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

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