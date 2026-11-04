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Національне антикорупційне бюро України продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні за номером № 52024000000000231 від 13 травня 2024 року, яке стосується незаконного збагачення колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького. Станом на кінець жовтня 2026 року рішення про закриття справи не приймалося, проте підозру в межах провадження досі нікому не висунуто.

Про це йдеться в офіційній відповіді Другого підрозділу детективів НАБУ за підписом заступника керівника підрозділу Романа Нєдова. Детективи антикорупційного відомства наголошують, що провадження перебуває на стадії активного досудового розслідування, однак процесуальний статус підозрюваного наразі відсутній у будь-яких фігурантів справи.

Процесуальні обмеження у справі Вербицького

Запит редакції UA.News стосувався надання інформації в інтересах власниці IBOXbank Альони Шевцової. Водночас у Антикорупційному бюро пояснили відмову у наданні копій матеріалів та детальних відомостей процесуальними нормами Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

За роз'ясненнями детективів НАБУ, запитувачі не є офіційною стороною вказаного кримінального провадження, через що підстави для розголошення даних досудового розслідування відсутні. Водночас відомство офіційно підтвердило сам факт існування та активного розслідування даного провадження, зареєстрованого у травні 2024 року.

Деталі провадження щодо незаконного збагачення Дмитра Вербицького

Кримінальне провадження № 52024000000000231 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2024 року. Приводом для початку розслідування стали журналістські розслідування та матеріали перевірок статків тодішнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Розслідування відбувається довкола фактів можливого незаконного збагачення та оформлення елітного майна на близьке оточення посадовця. З-поміж об'єктів перевірок антикорупційних органів опинилися елітна нерухомість у котеджному містечку «Коник» під Києвом, придбана за цінами, суттєво нижчими за ринкові, а також автомобілі преміум-класу, елітні квартири та комерційні приміщення, оформлені на третіх осіб та близьких родичів, розмір яких не відповідав офіційним задекларованим доходам посадовця.

Пізніше НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило у колишнього заступника генпрокурора ознаки незаконного збагачення на суму в понад 30 мільйонів гривень. Усі відповідні висновки та матеріали було офіційно передано детективам НАБУ для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження.

Контекст звільнення Вербицького та перебіг справи

Скандал довкола статків Дмитра Вербицького набув значного розголосу влітку 2024 року. На тлі суспільного резонансу та розпочатих антикорупційних розслідувань Вербицький спочатку був відсторонений від виконання обов'язків, а згодом звільнений із посади заступника Генерального прокурора.

Незважаючи на те, що за даними антикорупційних органів та журналістських розслідувань обсяг виявлених сумнівних активів сягає десятків мільйонів гривень, справа розслідується вже понад два роки. Наразі НАБУ та САП продовжують збір доказової бази в межах провадження № 52024000000000231, а процесуальне рішення щодо оголошення підозр чи скерування справи до суду залишається відкритим.

Також, UA.NEWS отримало відповідь від Державної служби фінансового моніторингу України на свій запит до НАЗК щодо застосування посиленого фінмоніторингу до ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького як «національного публічного діяча» (PEP).

Повну хронологію скандалів ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького з Одеси варто прочитати тут.

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