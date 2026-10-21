НАБУ просило дозволити обшук автомобіля голови Нацбанку Пишного у справі про хабарництво

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Національне антикорупційне бюро України звернулося до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про проведення обшуку в автомобілі Hyundai Staria, яким користується голова Національного банку України Андрій Пишний. Автомобіль належить НБУ.

Клопотання стосується кримінального провадження, відкритого 30 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Як випливає з тексту судового документа, клопотання про обшук 6 жовтня 2026 року подав старший детектив НАБУ Роман Крупка. Його погодив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький. Детектив просив дозволити обшук транспортного засобу для виявлення та вилучення речей і документів, які можуть мати доказове значення для розслідування.

Серед матеріалів, які НАБУ планувало відшукати, — документи, пов’язані з діяльністю ТОВ «Карпатнафтохім». Йдеться про реєстраційні, адміністративні, фінансово-господарські, банківські, довідкові та аналітичні матеріали, а також процесуальні документи з кримінальних проваджень щодо службових осіб і працівників підприємства або пов’язаних із ним осіб.

Окрему увагу детективи приділили можливим документальним підтвердженням спільної діяльності Андрія Пишного з Андрієм Іванчуком, Володимиром Веселим та іншими особами, які, за версією слідства, можуть бути причетними до кримінального правопорушення. Зокрема, йшлося про можливі спільні підприємницькі, громадські чи благодійні проєкти, а також спільне набуття, володіння або користування майном, банківськими рахунками та банківськими скриньками, зокрема оформленими на довірених чи підставних осіб.

Крім документів, НАБУ просило дозволити вилучення мобільних телефонів і SIM-карт, якими користується Пишний, комп’ютерної техніки, планшетів, флешнакопичувачів, дисків, відеокамер, відеореєстраторів та інших електронних пристроїв. Також детективи планували шукати чорнові записи, блокноти, щоденники, нотатки та інші рукописні або друковані матеріали, які могли містити інформацію про обставини справи.

У клопотанні НАБУ наполягало на розгляді питання в закритому судовому засіданні без подальшого оприлюднення тексту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Це пояснювали необхідністю збереження таємниці досудового розслідування та недопущення розголошення інформації, яка могла б зашкодити слідчим діям.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Євген Крук погодився на закритий розгляд клопотання. У судовому документі зазначено, що розголошення відомостей досудового розслідування могло б негативно вплинути на його результати. Детектив Роман Крупка підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Водночас суддя задовольнив клопотання лише частково. У документі наголошується, що проникнення до житла чи іншого володіння особи, зокрема транспортного засобу, має відбуватися з дотриманням вимог Конституції України та Кримінального процесуального кодексу. Доказами у кримінальному провадженні можуть бути фактичні дані, отримані в установленому законом порядку, а їхніми процесуальними джерелами є, зокрема, показання, речові докази, документи та висновки експертів.

Важливо, що саме клопотання НАБУ та його часткове задоволення судом не означають доведеності вини Андрія Пишного чи інших згаданих осіб. Остаточні висновки щодо можливої причетності фігурантів до кримінального правопорушення можуть бути зроблені лише за результатами розслідування та судового розгляду.

Джерело: Telegram-канал BACKROOM.

У Національному банку 21 жовтня спростували чутки про те, що Андрій Пишний подав у відставку з посади голови регулятора.

України Дар’я Софіна звільнилася з посади за дві доби до обшуків НАБУ та виїхала за кордон. Про це повідомляє UA.News із посиланням на власні джерела. За даними видання, Софіна фігурує в одному з епізодів справи, пов’язаної з державним «Сенс Банком».

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку 21 жовтня та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

Раніше 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

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