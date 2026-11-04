НАБУ проводить обшуки у керівника внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука

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Національне антикорупційне бюро 4 листопада проводить слідчі дії у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, полковника Антона Кравчука. Обшуки відбуваються на тлі конфлікту між детективами НАБУ та представниками Служби безпеки України.

Про це повідомляють співрозмовники «Української правди» у правоохоронних органах.

За їхніми даними, слідчі дії щодо Кравчука проводять одночасно зі спробою НАБУ здійснити обшук у першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки.

Раніше повідомлялося, що під час обшуку у Дуки один із високопосадовців СБУ погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджав проведенню слідчих дій. На місце також прибули спецпризначенці СБУ.

«Українська правда» намагається з’ясувати подробиці обшуків у Кравчука.

Нагадаємо, посадовець СБУ погрожує детективам НАБУ зброєю під час обшуку.

Раніше НАБУ та САП відреагували на заяву Кравченка про підготовку нападу в Австрії.

Окрім того, НАБУ та САП завершили розслідування справи про привласнення зерна державної корпорації.

До цього НАБУ викрило схему зникнення зерна на $29 млн.

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