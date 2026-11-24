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Детективи НАБУ проводять обшуки в банку «Восток» (VST Bank), пов’язаному з його власником Вадимом Мороховським. Слідчі дії, за інформацією джерел, можуть бути пов’язані з розслідуванням справи про незаконне збагачення родини голови Одеської обласної ради Григорія Діденка.

Про це повідомив Telegram-канал «Єврейські манси».

За даними джерел каналу, правоохоронці прибули до банку для проведення обшуків. Подробиці слідчих дій, а також можливу роль фінансової установи та її власника в розслідуванні поки не розкривають.

Офіційного підтвердження інформації від НАБУ на момент публікації не було. Даних про процесуальний статус Вадима Мороховського у цій справі також немає.

Раніше НАБУ оприлюднило відео обшуку в будинку генерала СБУ Сергія Дуки.

Також НАБУ повідомило про нову підозру у справі про відкати в Полтавській міськраді.

Окрім того, НАБУ взялося за справу про спробу захоплення соляного родовища на Закарпатті.

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