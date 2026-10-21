НАБУ проводить обшуки в кабінеті голови Нацбанку Андрія Пишного — нардеп

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Національне антикорупційне бюро України 21 жовтня проводить слідчі дії в кабінеті голови Національного банку України Андрія Пишного. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на власні джерела.

За інформацією Ярослава Железняка, правоохоронці прибули саме до голови НБУ, причому слідчі дії можуть відбуватися не лише за його робочою адресою.

Нагадаємо, Пишний заперечив, що впливав на кадрові рішення у Сенс Банку.

Раніше Пишний підбив підсумки участі НБУ у зборах МВФ, де виступали представники Росії.

Нагадаємо, що директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провела розмову з головою Національного банку України Андрієм Пишним та підтвердила непохитну підтримку України з боку фонду.

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