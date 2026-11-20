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НАБУ та САП проводять обшуки в салоні краси CLIPSE в Ужгороді, який належить колишній дружині народного депутата Миколи Тищенка Аллі Барановській.

Слідчі дії відбуваються у приміщенні закладу, розташованого в житловому комплексі Silver Park. Наразі невідомо, у межах якого кримінального провадження проводять обшуки.

У 2024 році журналісти висловлювали припущення, що розлучення Тищенка та Барановської могло бути фіктивним. Після офіційного розірвання шлюбу вони продовжували жити разом, а нардеп пояснював це необхідністю спільно виховувати сина.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Крім того, 15 лютого 2024 року, майже через місяць після розлучення, Барановська подарувала колишньому чоловікові понад 12,6 млн гривень. Цю суму Тищенко вказав у своїй декларації. Сам депутат пояснював журналістам, що після розірвання шлюбу вони поділили спільне майно.

Нагадаємо, що Нардеп Тищенко отримав нову підозру у справі про вимагання та відмивання коштів.

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