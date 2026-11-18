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23 листопада о 12:00 на засідання Тимчасової слідчої комісії викликають керівників НАБУ і САП, а також детектива Руслана Магамедрасулова, екскерівника СБУ Василя Малюка та колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Як повідомив голова комісії Олексій Гончаренко, рішення ухвалили після виступу генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який 18 листопада заявив, що справа «Карфаген-2» є помстою з боку НАБУ та САП.

У ТСК хочуть заслухати запрошених посадовців і отримати відповіді на питання, які виникли після заяв Дуки.

Додамо, що під час засідання Тимчасової слідчої комісії генерал Дука заявив, що між Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро немає протистояння. За його словами, НАБУ чинить тиск на політичне керівництво держави.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

Раніше фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін, відомий як «Мексиканець», дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому розповів про місячний оборот кол-центрів, їх загальну кількість в Україні та необхідність кришування такого бізнеса.

Також Буркін розповів, за якими видами шахрайства діляться кол-центри в Україні. За його словами, кол-центри діляться на 5-6 гілок за родом занять. Це могли бути кол-центри, які працювали по банках, це як раз кол-центри, які обманюють бабусь-дедусів. Це могли бути кол-центри, які працюють по форексам. Це не обман, але тут шукають авантюристів, які хочуть швидкого заробітку. Це кол-центри по гадалкам. Кол-центри по торгівлі бадами, кол-центри по пірамідам, це кол-центри по поверненню інвестицій.

Окрім того, «Мексиканець» підтвердив свій голос на записах та пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. «Денис Бігус не отримав жодної погрози на свою адресу. Відносно Дениса Бігуса не було вжито ніяких дій. Мало, що я кажу в приватних бесідах з ким би то не було», — заявив співрозмовник Василя Тимошенко.

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