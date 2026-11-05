НАБУ та САП закликали громадян повідомляти про можливі незаконні дії правоохоронців

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НАБУ та САП звернулися до громадян із проханням повідомляти про факти або обставини, які можуть свідчити про протиправні дії працівників правоохоронних органів, зокрема насильницького характеру. Також просять відгукнутися очевидців таких подій.

У відомствах наголосили, що отримана інформація може мати важливе значення для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Йдеться про справу щодо незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції, а також представників кримінального середовища.

Громадян, які володіють відповідними відомостями або стали свідками можливих правопорушень, закликають передати цю інформацію НАБУ та САП.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

До цього у Національній поліції відсторонили від виконання службових обов’язків поліцейських, які фігурують у процесуальних діях НАБУ. Таке рішення ухвалили на період проведення службового розслідування.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген».

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