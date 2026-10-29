НАБУ та САП завершили розслідування справи про привласнення зерна державної корпорації

0:00 / 0:00

НАБУ та САП завершили розслідування у справі про заволодіння зерном АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ).

За даними слідства, у 2021 році керівництво корпорації уклало з іноземною компанією чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи.

Водночас, попри умови договорів, які передбачали повну оплату товару до переходу права власності, оригінали коносаментів на вантаж опинилися в покупця. Це дало змогу розвантажити судна та розпоряджатися зерном, за яке не заплатили.

Аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

Унаслідок таких дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна вартістю 776 млн грн.

Кошти, отримані від продажу викраденого зерна, організатори схеми легалізували шляхом постійного переміщення між банками для змішування з легальними доходами, а також через придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств. Про це повідомляє НАБУ. Суд узяв під варту трьох підозрюваних у справі про розкрадання зерна на 776 млн грн. Оголошено підозру фермерам Житомирщини, які вирощували зерно на радіоактивній землі. НАБУ викрило схему зникнення зерна на $29 млн.

Читай нас у