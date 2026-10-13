НАБУ викрило схеми на закупівлях Укрзалізниці та Лісів України

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НАБУ і САП оголосили 10 підозр у справах про ймовірне заволодіння понад 26,8 млн грн державних підприємств «Укрзалізниця» та «Ліси України». За версією слідства, кошти привласнювали через штучне завищення вартості товарів під час державних закупівель.

За даними слідства, у схемі із закупівлями для «Лісів України» у період із травня до грудня 2024 року йшлося про металеві піддони та пластикові касети.

Через завищені ціни державне підприємство, за версією правоохоронців, переплатило 21,5 млн грн. Частину коштів могли отримати організатори схеми та посадовці підприємства.

Інший епізод стосується закупівлі силових трансформаторів для «Укрзалізниці». У період із вересня 2023 року до травня 2025 року підконтрольна учасникам схеми компанія, як стверджують слідчі, незаконно отримала 5,2 млн грн.

Серед десяти підозрюваних — службовці державних підприємств і чинний працівник Служби безпеки України.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває.

Джерело: НАБУ та САП

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