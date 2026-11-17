НАБУ розслідує спробу незаконно заволодіти Тереблянським родовищем солі на Закарпатті. У листопаді 2025 року, під час конфлікту між співвласниками компанії «Катіон Інвест», змінили керівника підприємства та спробували продати спеціальний дозвіл на видобуток солі. Водночас державні органи не погодили таку угоду, а суд згодом визнав договір про продаж недійсним.

Йдеться про Тереблянське родовище солі в Закарпатській області, яким користується ТОВ «Катіон Інвест». Компанія має спеціальний дозвіл на видобування солі до 2037 року. Після окупації російськими військами ДП «Артемсіль» у Соледарі на Донеччині це підприємство стало єдиним в Україні надрокористувачем, який видобуває кам'яну сіль.

Будівництво шахти на родовищі розпочали у 2022 році, а вже влітку 2023-го компанія почала видобувати сіль. Проте пропрацювати безперешкодно підприємство не змогло: у 2024 році видобуток зупинили через конфлікт між співвласниками. Тодішній директор «Катіон Інвест» Сергій Кондратьєв пояснював, що один зі співвласників спочатку надавав компанії кошти в кредит. Однак після запуску видобутку, коли фінансове становище підприємства почало поліпшуватися, він нібито почав блокувати його роботу. За словами Кондратьєва, компанію намагалися довести до банкрутства.

Новий виток конфлікту стався у 2025 році. За даними Nadra.info, Сергія Кондратьєва усунули від керівництва компанією, а замість нього тимчасово призначили Олександра Прозура. Після цього той, як стверджує видання, уклав із ТОВ «Українська торгова палата» договір про продаж спеціального дозволу на видобування солі з Тереблянського родовища.

Однак передати дозвіл новій компанії не вдалося. Державна служба геології та надр України відмовилася погоджувати його відчуження. Згодом до справи долучилися суд та інші державні органи. У жовтні Господарський суд Чернігівської області визнав договір про продаж спецдозволу недійсним. Крім того, Міністерство юстиції скасувало реєстраційні дії, пов'язані зі зміною директора «Катіон Інвест». Тобто призначення нового керівника, навколо якого виник конфлікт, також стало предметом оскарження.

Окремо справою займалася Національна поліція Закарпатської області. Там відкрили кримінальне провадження та розслідували обставини спроби відчуження спеціального дозволу на видобування солі. Наразі конфлікт навколо керівництва підприємства ще не завершився. У Північному апеляційному господарському суді тривають слухання за скаргою Олександра Прозура. Він оскаржує скасування реєстрації свого призначення керівником компанії.

Хто контролює компанії, пов'язані з родовищем

За інформацією Nadra.info та аналітичної системи YouControl, основними власниками «Катіон Інвест» є Валентин Кондратьєв та Оксана Омельяненко. Перший контролює 50% компанії через акціонерне товариство «ЗНВКІФ “Ехо”», друга — 45% через «ЗНВКІФ “Юкон”». Ще 5% належать Ігорю Герею. Керівником «Катіон Інвест» із січня 2021 року вказаний Сергій Кондратьєв — син Валентина Кондратьєва.

Інша компанія, яка фігурує в історії зі спробою продажу спецдозволу, — ТОВ «Українська торгова палата». За даними YouControl, її контролює Віра Костюченко, а керівником є Валентин Васько. У 2025 році Віра Костюченко коментувала ситуацію виданню Nadra.info. Тоді вона заявила, що не знає, скільки саме її компанія заплатила за спеціальний дозвіл на Тереблянське родовище.

Таким чином, історія навколо родовища охоплює одразу кілька конфліктів: суперечку між співвласниками «Катіон Інвест», спробу змінити керівництво підприємства та укласти угоду щодо спеціального дозволу на видобуток солі. Тепер обставини цієї історії розслідує НАБУ. Водночас судові суперечки щодо керівництва компанії тривають. Про розслідування повідомило Національне антикорупційне бюро України у відповіді на запит видання Nadra.info.

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