НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів
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Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.
Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.
Джерело: Українська правда.
Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука (за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.