НАБУ завершило розслідування про привласнення 141 млн грн на зеленому тарифі

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НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо заволодіння державними коштами, які виділялися на оплату електроенергії за «зеленим» тарифом на окупованій частині Запорізької області.

За даними слідства, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької облради, який згодом став заступником керівника Офісу президента та членом наглядової ради «Нафтогазу», разом із братом встановили контроль над підприємствами, що володіли сонячними електростанціями загальною потужністю близько 60 МВт.

Після початку повномасштабного вторгнення станції опинилися на окупованій території, втратили зв’язок з українською енергосистемою, зазнали пошкоджень, а персонал евакуювали. Попри це, підконтрольні підприємства продовжували звітувати про виробництво електроенергії та отримувати за неї державні виплати.

Слідство стверджує, що у звітності вказували неправдиві дані про обсяги генерації та готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані гроші надалі виводили через пов’язані компанії.

За оцінкою слідства, державі завдали збитків на 141,3 млн грн.

Джерело: НАБУ, САП

До України з Польщі екстрадували власника приватної сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному отриманні майже 1,3 млн гривень за електроенергію, яку фактично не виробляли.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9381, який передбачає спрямування близько 10 мільярдів гривень, отриманих НЕК «Укренерго», на погашення боргів на ринку електроенергії.

ДП «Гарантований покупець» 25 червня сплатило виробникам енергії з відновлювальних джерел 1,059 млрд грн за 20 днів червня 2024 року.

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