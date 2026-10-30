Надя Дорофєєва потрапила до лікарні: чоловік показав фото співачки

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Українська співачка Надя Дорофєєва опинилася в лікарні.

На знімку співачка саме збиралася поїсти. Вона не дивилася в камеру, однак усміхалася.

Причину перебування Дорофєєвої в лікарні Кацурін не уточнив.

В іншій публікації чоловік показав, як відвідав свою бабусю, яка також перебуває в лікарні, але вже в іншому медичному закладі.

Надя Дорофєєва вперше відверто розповіла про операцію через пухлину в грудях.

Надя Дорофєєва розповіла про можливу операцію після крововиливу.

Надя Дорофєєва після крововиливу в голосову зв’язку знову заговорила.

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