Надя Дорофєєва потрапила до лікарні: чоловік показав фото співачки
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Українська співачка Надя Дорофєєва опинилася в лікарні.
На знімку співачка саме збиралася поїсти. Вона не дивилася в камеру, однак усміхалася.
Причину перебування Дорофєєвої в лікарні Кацурін не уточнив.
В іншій публікації чоловік показав, як відвідав свою бабусю, яка також перебуває в лікарні, але вже в іншому медичному закладі.
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