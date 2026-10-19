Надя Дорофєєва вперше відверто розповіла про операцію через пухлину в грудях

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Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що перенесла операцію з видалення доброякісної пухлини в грудях. Артистка закликала жінок уважно ставитися до власного здоров’я та не пропускати регулярних медичних обстежень.

У жовтні, який у світі присвячений підвищенню обізнаності про рак молочної залози, співачка вирішила привернути увагу до важливості профілактики та своєчасної діагностики.

У минулому лікарі діагностували у виконавиці фіброаденому. Це найпоширеніша доброякісна пухлина грудей, яка найчастіше трапляється у молодих жінок.

На щастя, медики вчасно помітили проблему та успішно провели операцію з видалення новоутворення. Співачка опублікувала фотографію, щоб нагадати дівчатам про важливість чекапів.

“Це фото – нагадування вам від мене, що жовтень є місяцем обізнаності про рак молочної залози. І привід нарешті записатися на чекап, якщо давно відкладали. Саме завдяки вчасній діагностиці я колись виявила в себе фіброаденому та видалила її ”, – написала Надя.

Зірка додала, що вже кілька років відвідує перевірену клініку, і щиро порадила кожній знайти свого лікаря, якому можна повністю довіряти.

На своїй сторінці в інстаграмі вона поділилася особистою історією боротьби з хворобою.

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