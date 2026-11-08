Надія Савченко пояснила, чому не хоче створювати сім’ю

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Колишня народна депутатка та майор ЗСУ Надія Савченко заявила, що ніколи не мріяла про чоловіка, дітей чи традиційну родину. За її словами, вона не відчуває потреби будувати життя за таким сценарієм.

Про це Савченко розповіла в інтерв’ю Наталі Влащенко. Вона зазначила, що найближчими людьми для неї є мама, сестра та друзі, з якими відчуває тепло й підтримку.

Свою старість Савченко уявляє без чоловіка, дітей та онуків. Натомість хоче подорожувати, займатися творчістю, музикою і танцями, на які раніше не вистачало часу.

Вона також наголосила, що не боїться самотності та цінує особистий простір і свободу самостійно вирішувати, як жити. Водночас Савченко не виключає стосунків, якщо вони приноситимуть радість обом.

Серед головних життєвих цінностей вона назвала боротьбу з несправедливістю, природу, свободу та можливість створювати щось власними руками.

Джерело: інтерв’ю Надії Савченко Наталі Влащенко.

Колишня народна депутатка, а нині майор ЗСУ та заступниця командира батальйону з бойової роботи поділилася думками про маленькі радощі серед воєнних буднів. Савченко наголосила, що навіть у складних обставинах життя триває, а світ іще живе.

Раніше Надія Савченко прокоментувала інформацію про свій другий полон.

До цього Савченко написала заяву на Безуглу до СБУ.

Також Надія Савченко показала, як живе поза політикою.

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