Наглядова рада Сенс Банку запрацювала у повному складі для кворуму

Наглядова рада державного Сенс Банку стала правомочною після того, як 10 листопада до її складу офіційно увійшов колишній голова правління Райффайзен Банку Герхард Бьош. Його кандидатуру погодив Національний банк України. Тепер рада має достатньо членів для проведення засідань і може розглянути питання про припинення повноважень голови правління Олексія Ступака.

Згідно з оприлюдненими даними, профільний комітет Національного банку погодив його кандидатуру 6 листопада. Офіційно про це регулятор повідомив 9 листопада, а вже наступного дня Бьош розпочав роботу в наглядовій раді. Він став шостим членом цього органу. До наглядової ради також входять незалежні члени Пьотр Новак, Олег Містюк, Олександр Щур і Петер Новак, а також представник держави від президента України Віталій Зінніков.

Окремо уряд ще 21 серпня призначив представницею держави від Кабінету міністрів Наталію Дегтярьову. Раніше вона очолювала департамент банківського нагляду Національного банку. Однак до виконання обов’язків у наглядовій раді вона зможе приступити лише після погодження її кандидатури регулятором.

Чому поява шостого члена важлива

За статутом Сенс Банку, наглядова рада має складатися з дев’яти осіб. Шестеро з них повинні бути незалежними членами, ще троє — представниками держави. Для проведення правомочного засідання необхідна участь щонайменше шести членів.

Саме цієї кількості раді бракувало для повноцінної роботи. Після вступу Бьоша на посаду вона отримала необхідний кворум. Це означає, що члени ради тепер можуть збиратися на засідання та ухвалювати рішення з питань, які належать до їхніх повноважень.

Одним із таких питань може стати подальша робота голови правління Олексія Ступака. Наглядова рада отримала можливість розглянути припинення його повноважень. Це важливо на тлі претензій Національного банку до відповідності Ступака професійним вимогам.

Чому виникло питання щодо голови правління

1 вересня Національний банк визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Після цього регулятор направив Кабінету міністрів, який є власником Сенс Банку, вимогу замінити керівника правління. Однак для розгляду кадрового питання наглядова рада мала працювати в правомочному складі. Тепер, після погодження Герхарда Бьоша та його вступу на посаду, вона має необхідну кількість членів для проведення засідань.

Ситуацію ускладнює і кримінальне провадження щодо Ступака. 2 вересня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, який просив взяти керівника банку під варту. Від 3 вересня обов’язки голови правління Сенс Банку тимчасово виконує його заступниця Олена Зубченко. Вона керує поточною роботою банку до вирішення питання щодо постійного керівника.

Отже, поява шостого члена наглядової ради усунула перешкоду для проведення її правомочних засідань. Тепер рада може перейти до розгляду кадрових питань, зокрема ситуації навколо Олексія Ступака. Водночас саме погодження Герхарда Бьоша не означає автоматичного звільнення чинного голови правління — для цього наглядова рада має ухвалити окреме рішення. Про вступ Герхарда Бьоша на посаду повідомив Сенс Банк у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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