Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував понад ₴630 тисяч пенсії за два дні

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Народний депутат від групи «Платформа за життя та мир» Василь Німченко оприлюднив у декларації значні пенсійні виплати. Протягом двох днів, 14 і 15 жовтня, Головне управління Пенсійного фонду України в Києві перерахувало 76-річному політику загалом 630 тис. грн.

Згідно з оприлюдненими даними, 14 жовтня на рахунок Василя Німченка надійшло 296,4 тис. грн, а 15 жовтня — ще 333,6 тис. грн.

До цих виплат народний депутат щомісяця декларував 192,1 тис. грн пенсії. Загалом за 2025 рік, відповідно до декларації, він отримав 2,3 млн грн пенсійних виплат.

Василь Німченко — народний депутат України та суддя Конституційного Суду України у відставці. Його повноваження судді Конституційного Суду припинилися 19 жовтня 2005 року.

У травні 2026 року Василь Німченко подав позов до Київського окружного адміністративного суду. Політик вимагає суттєво збільшити його щомісячне довічне грошове утримання як судді Конституційного Суду України у відставці.

Німченко наполягає, щоб виплати розраховували з урахуванням 90% винагороди судді Конституційного Суду України замість нинішніх 50%.

Позивач просить суд визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Києві та зобов’язати відомство провести перерахунок виплат. Вимоги стосуються нарахувань починаючи з 11 березня 2020 року.

Наразі судовий розгляд справи триває.

Василь Німченко є рекордсменом серед чинних народних депутатів України за розміром пенсійних виплат.

Про це повідомляється у реєстрі декларацій.

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