Найкраща вчителька України розповіла, як мотивує учнів і навчає англійської

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Найкращою педагогинею України 2026 року стала Світлана Меркулова — учителька англійської мови Ірпінського ліцею № 2. Її учні складають національний мультипредметний тест (НМТ) з англійської мови на 200 балів і стають призерами олімпіад. Педагогиня розповіла, як організовує навчання та що допомагає школярам досягати високих результатів.

Світлана Меркулова переконана, що їй пощастило працювати з найкращими учнями. Водночас педагогиня має власний погляд на те, що спонукає дітей навчатися та досягати успіхів.

«Але я завжди сперечаюсь з психологами, бо кажу, що мотивації не існує, що це найбільша маніпуляція у світі. Є стимул», — переконана Меркулова.

За словами вчительки, мотивація може бути завуальованим способом змусити людину робити те, що потрібно іншому. Натомість вона наголошує на важливості стимулу, а також підтримки з боку батьків.

«Тому я і кажу про стимул. Також дуже гарно підтримують батьки у цьому плані. Є учні, які відразу кажуть, що хочуть брати участь в олімпіаді — це діти з найвищим стимулом. Але багато залежить і від вчителя», — вважає педагогиня.

Світлана Меркулова застосовує проєктний метод навчання, який дає змогу кожному учневі долучатися до роботи на уроці на своєму рівні. Один із підходів, який використовує педагогиня, — метод перевернутого класу.

«До прикладу, я застосовую метод перевернутого класу: ми починаємо якусь тему, опрацьовуємо певну лексику, я пояснюю потрібну граматику для цієї теми. Далі діти створюють, наприклад, на тему харчування якусь страву: прописують її рецепт, приносять на урок, розповідають про неї і всі разом їдять», — уточнила освітянка.

Такий формат допомагає вивчати англійські слова в контексті та використовувати їх у практичних ситуаціях. Цей метод учителька, зокрема, застосовувала з п’ятикласниками.

Для старшокласників Світлана Меркулова організувала урок у форматі кулінарного шоу.

«Зі старшокласниками ми організували "МастерШеф" на уроці. Дві команди готували свої страви і про них розповідали англійською», — розповіла вчителька.

Ще один метод, який використовує педагогиня, — дебати. Учні отримують тему для обговорення, самостійно опрацьовують відповідну літературу, а потім дискутують на уроці. Такий формат може замінювати звичайну контрольну роботу й водночас допомагає школярам практикувати англійську мову.

Світлана Меркулова також поділилася порадами щодо вивчення англійської та пояснила, як готує учнів до НМТ, щоб вони могли демонструвати високі результати.

Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

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