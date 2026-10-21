Намісник Києво-Печерської лаври Авраамій повідомив про смерть батька

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Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України, єпископ Авраамій, повідомив про смерть батька. Протоієрей Михаїл Лотиш помер 21 жовтня.

Про втрату рідної людини єпископ написав на своїй сторінці у Facebook.

Єпископ Авраамій згадав про духовні настанови батька, який прищепив йому любов до Бога та навчив долати життєві випробування з вірою. «Тату, сьогодні моє серце сповнене невимовного болю, вдячності та світлої печалі. Важко знайти слова, щоб висловити все те, що живе в душі, коли прощаєшся з найдорожчою людиною, яка подарувала тобі життя, любов і мудрість. Ви так щиро любили Господа! Своєю вірою, молитвою та власним прикладом Ви передали мені найцінніше – любов до нашого Джерела Життя, Господа Вседержителя. Ви навчили мене дивитися на життя крізь призму віри, довіряти Божому Промислу, не втрачати надії та пам’ятати, що за кожним земним випробуванням стоїть Господь, Який ніколи не залишає людину», – зазначив він.

Єпископ Авраамій висловив свою вдячність батькові за мудрі поради, підтримку, терпіння та приклад священничого служіння, а також батьківську любов.

Також єпископ попросив у батька пробачення за необережні слова, можливі образи та все, чого не встиг сказати чи зробити за його життя. «Дякую Богові за те, що саме Ви були моїм батьком. За роки, проведені поруч із Вами, за Ваші молитви, за Вашу присутність у моєму житті. Сьогодні я відпускаю Вас у вічність із болем у серці, але з вірою у Воскресіння Христове. Бо для нас, християн, смерть – це не остаточна розлука, а перехід до іншого життя, у якому сподіваємося знову зустрітися у Господі», – зазначив він.

Про це повідомив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ Авраамій.

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