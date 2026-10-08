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Відключення води у значній частині правобережного Києва спричинило хвилю критики на адресу міської влади та мера Віталія Кличка. Кияни почали звинувачувати його у тому, що місто нібито не забезпечило насосні станції необхідною кількістю генераторів, а кошти витрачалися на інші потреби.

Водночас увагу привертає і структура власності «Київводоканалу». ПрАТ «АК «Київводоканал» є приватним акціонерним товариством, а не комунальним підприємством.

За даними реєстру власників великих пакетів акцій, 67% акцій компанії належить ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг». Ще 25,46% акцій перебуває у власності територіальної громади Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА, а решта належить міноритарним акціонерам.

Таким чином, контрольний пакет «Київводоканалу» зосереджений у «Київенергохолдингу», тоді як Київська міська громада володіє блокуючим пакетом близько 25,5%. Окремо важливо, що значна частина водопровідних та каналізаційних мереж, якими користується «Київводоканал», перебуває у комунальній власності територіальної громади Києва. Ці об’єкти передані компанії у володіння та користування.

За даними блогера Володимира Бондаренко, до структури власності «Київенергохолдингу» має стосунок компанія Artio Global Investors із Лондона, а її власником офіційно зазначений Андрій Вінграновський, якого пов’язують із родиною колишнього голови адміністрації президента Віктора Януковича Сергія Льовочкіна.

«Саме Льовочкін висмоктує прибутки з водоканала і залишає збитки Місту. Також Льовочкін засунув зятя керівником Київгазу, яким той п'ятий рік "керує" з дачі Льовочкіна в Монако. Досить дивно коли критичну інфраструктуру контролює проросійський олігарх», - написав Бондаренко.

Нагадаємо, що на правому березі Києва перебої з водою через проблеми з електрикою.

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