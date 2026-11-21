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Одна дотепна репліка з парламентської трибуни зробила народного депутата Івана Зайця відомим на всю країну. Нардеп п’яти скликань пригадав, як під час засідання Верховної Ради тодішній голова парламенту Іван Плющ пожартував на його адресу.

«Заєць, не стрибайте по залу, ви не в лісі», — сказав Плющ. Цей епізод настільки запам’ятався українцям, що фразу згодом почали повторювати навіть у дитячих садочках.

Іван Плющ сказав приблизно: «Заєць, не стрибайте по залу, ви не в лісі». Сам Іван Заєць зізнається, точного формулювання вже не пам'ятає, а знайти його в парламентських стенограмах не вдалося. За його словами, тексти засідань редагували, тож частина висловлювань не потрапляла до остаточних записів.

Попри це, жарт Івана Плюща миттєво розійшовся країною. Згодом Івана Зайця не раз запитували, чи не образився він на спікера за таке звертання.

«А я хочу ображатися? Іван Степанович цією фразою зробив мене популярним за секунду. І не треба було ніяких грошей, телебачень, радіо, щоб знати, що в парламенті є такий Заєць. Це популярність», – пригадує політик.

Своїми спогадами Іван Заєць поділився у проєкті «Думай».

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