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Народний депутат Козир заявив, що українців, які повертаються з окупованих територій, можуть одразу направляти на ВЛК та мобілізовувати.

«Тих, хто виїжджає з окупації, зараз можна законно одразу мобілізовувати», — зазначив він.

Натомість депутат пропонує надати таким громадянам 90 днів відстрочки. За цей час вони зможуть знайти роботу та оформити бронювання. Якщо цього не зроблять, після завершення терміну мають з'явитися до ТЦК.

Джерело: народний депутат Козир

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