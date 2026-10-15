Нардепи вимагають скасувати нові правила бронювання працівників

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Члени парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки закликали Кабінет Міністрів скасувати постанову від 13 жовтня, яка стосується змін у правилах бронювання працівників.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, оприлюднивши заяву, яку представив його колега по фракції Сергій Рахманін.

У документі депутати вимагають скасувати рішення уряду, відмовитися від створення Координаційного центру з питань організації бронювання, а також відновити консультації з Верховною Радою та профільним комітетом.

Окремо парламентарі наполягають на проведенні додаткових консультацій із представниками бізнесу та організацій, які представляють оборонно-промисловий комплекс, паливно-енергетичний комплекс, житлово-комунальне господарство та сферу зв’язку.

Також депутати закликають забезпечити максимально можливе бронювання працівників галузей, критично важливих для функціонування держави.

У заяві зазначається, що створення Координаційного центру викликає сумніви з правового погляду та може створити додаткові корупційні ризики.

За словами Железняка, станом на момент публікації заяву підписали 46 народних депутатів. Він закликав інших парламентарів долучитися до ініціативи.

Джерело: Ярослав Железняк

Запропоновані урядом зміни до правил бронювання військовозобов'язаних та визначення критично важливих підприємств створюють високі ризики втрати кваліфікованих фахівців, скорочення виробництва та невиконання оборонних замовлень в авіаційній та аерокосмічній галузях.

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