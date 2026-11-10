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Правоохоронці з’ясовують можливу причетність народної депутатки від «Європейської солідарності» Ірини Никорак до аварії, яка сталася 31 жовтня на трасі Мукачево — Львів.

За інформацією видання «Інформатор» із посиланням на джерела у правоохоронних органах, відеореєстратор одного з учасників ДТП зафіксував Audi Q8, який належить депутатці.

За версією журналістів, автомобіль під час обгону кількох машин перетнув суцільну лінію та виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося зіткнення.

Повідомляється, що Audi залишив місце аварії, а інші учасники отримали травми та були госпіталізовані. Наразі правоохоронці перевіряють, чи перебувала сама Никорак за кермом. За даними видання, записи камер спостереження попередньо вказують на це.

Водночас поліція Львівщини офіційно повідомляла про ДТП поблизу села Лани, у якій постраждали двоє пасажирів Volkswagen Jetta. У повідомленні правоохоронців не згадуються ані Audi Q8, ані народна депутатка.

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Джерело: Інформатор

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