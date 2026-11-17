У Броварах правоохоронці затримали двох жінок, які викопували кущі квітів із могил на місцевому кладовищі. За попередніми даними, вони забрали рослини щонайменше із шести поховань і завантажили їх до автомобіля.

До поліції надійшло повідомлення про автомобіль, виявлений на території кладовища.

У салоні та багажнику транспортного засобу перебували викопані кущі квітів.

Правоохоронці з’ясували, що до інциденту причетні дві мешканки села Княжичі віком 48 та 51 рік.

За даними поліції, жінки викопали квіти із шести могил, завантажили їх до автомобіля та прямували до виїзду з кладовища. Там їх і виявили працівники правоохоронних органів.

Обох жінок затримали. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Броварах Київської області правоохоронці розслідують обставини пошкодження надмогильних пам’яток та поховальної атрибутики на одному з місцевих кладовищ. Пошкоджень зазнали 39 місць поховань.

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