Населення України може зменшитися до 23 млн осіб: демограф назвав головну загрозу

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Лише за минулий рік чисельність населення України через природні причини скоротилася на 300 тисяч осіб. Окрім виїзду громадян за кордон, на зменшення кількості жителів країни впливають і природні демографічні процеси.

"За ці пів року у нас зареєстровано 73 тис. народжень і при цьому 260 тис. - померлих. Тобто навіть тут ми маємо більше, ніж 180 тис. Минулого року за весь період понад 300 тис. мінус природнього руху. Звичайно, що міграція це більше, але тим не менше", – розповів Шушпанов.

Він наголосив, що населення України може зменшитися не лише до 25, а й навіть до 23 млн людей. Однак усе залежить від тривалості війни і того, наскільки активно в Україну повертатимуться українські біженці.

Також фахівець зауважив, що після війни значна частка людей може покинути Україну. Зокрема, йдеться про чоловіків, в яких родини живуть за кордоном. Втім, наголошує фахівець, головною проблемою для України є не кількість населення після війни.

"Питання в структурі населення, питання в тому, якого віку населення зараз і якого буде в майбутньому. Ці, умовно кажучи, 25 млн, про які ми говоримо, наскільки воно буде освічене, які будуть якісні характеристики населення. І це викликає особисто у мене найбільше занепокоєння, тому що зараз, за нашими оцінками, частка населення 60+ збільшилась з 24,5% до війни, до майже фактично 30%. Тоді, як частка дітей скорочується з 18% до 14% і ці процеси тривають. Це є найбільш небезпечним в цій ситуації", – наголосив експерт.

Про це в етері "Новини.LIVE" розповів демограф, завідувач відділу Інституту демографії НАН Дмитро Шушпанов.



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