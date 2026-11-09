Наталка Денисенко показала ніжні образи на прем’єрі відвертої моновистави

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Акторка Наталка Денисенко представила нову моновиставу «Про що мовчить жінка?». Прем’єрний показ зібрав повну залу глядачів.

Під час виступу артистка поділилася з публікою емоційною історією про жіночі переживання, страхи, кохання та втрати. Для виходу на сцену вона обрала ніжні й жіночні образи у своєму улюбленому білому кольорі, які доповнили атмосферу постановки.

На сцені Наталка з’явилася у розкішній білій сукні міді з пишною багатошаровою спідницею, об’ємними напівпрозорими рукавами і воланами. Лук акторка доповнила білими туфлями-човниками на підборах. У Денисенко було романтична зачіска з локонами і ніжний макіяж.

Під час вистави акторка також постала у білій мінісукні-сорочці з об’ємними рукавами та декоративними ґудзиками, а в одному з епізодів — у довгому білому плащі-накидці вільного крою з каптуром, оздобленим перлинами, лелітками, бісером і квітковими аплікаціями.

Усі ці перевтілення стали частиною сценічної історії, яку Наталка розповідала глядачам за допомогою поезії, музики, пластики та відеопроєкцій.

В основу моновистави лягла поезія сучасних українських авторів. За звичним жіночим «у мене все добре» Денисенко порушила важливі теми, про які часто мовчать: материнство, дитинство, підліткові страхи, досвід війни, насильство, біль утрат, любов і бажання бути почутою.

Постановка адресована не лише жіночій аудиторії, а й чоловікам, які прагнуть краще зрозуміти внутрішній світ своїх партнерок, матерів і доньок.

Привітати акторку з прем’єрою і підтримати її прийшли друзі й колеги: Олексій Комаровський, Анна Саліванчук, Саша Норова, Раміна Есхакзай, Оксана Гутцайт, Олександр та Інна Педан й інші.

Після прем’єри Наталка поділилася своїми емоціями і подякувала глядачам за підтримку.

«Я безмежно вдячна кожному, хто розділив зі мною цей вечір! Це був неймовірно теплий, чуттєвий і дуже важливий для мене момент. Для мене ця вистава — можливість поговорити про те, про що ми часто мовчимо: про справжні почуття, страхи, любов і бажання бути почутими. Хочеться, щоб кожен глядач знайшов у цій історії щось своє», — розповіла Денисенко.

Вистава також має благодійну мету. Наталка долучилася до ініціативи «Будь гучною» від ГО «Землячки». Мета збору — забезпечити 500 українських захисниць зимовою військовою формою, пошитою з урахуванням особливостей жіночої анатомії.

Вже 11 листопада Денисенко вирушає з моновиставою у тур містами України. Виступи заплановані у Житомирі (11 листопада), Рівному (12 листопада), Ужгороді (13 листопада), Львові (14 листопада), Вінниці (15 листопада), Хмельницькому (16 листопада), Кропивницькому (19 листопада), Чернігові (21 листопада) та Дніпрі (26 листопада).

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