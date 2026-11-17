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Генсек НАТО Марк Рютте 17 листопада заявив, що всі сторони, які можуть допомогти відновити повноцінну швидкість супутникового зв’язку Starshield для Сил оборони України, залучені до цього процесу.

За його словами, відповідні сторони докладають зусиль, щоб якомога швидше нормалізувати роботу системи. Альянс також готовий допомогти, якщо це буде необхідно.

Рютте не уточнив, хто саме відповідає за обмеження швидкості сигналу та чому воно поширилося на тимчасово окуповані території України.

Про це він повідомив журналістам перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

Джерело: заява на конференції

Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув про обмеження швидкості роботи Starlink в Україні.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

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