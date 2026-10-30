НАТО заявило про відсутність затримок із постачанням ракет для Patriot Україні — Bloomberg
США продовжують без затримок постачати Україні ракети для систем ППО Patriot та озброєння в межах ініціативи PURL, яке фінансують європейські союзники.
Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.
За його словами, остання партія озброєння надійшла протягом минулого тижня. Водночас він не розкрив кількість і типи переданих ракет.
Гринкевич також наголосив, що всі запити на передачу озброєння третім країнам, подані до уряду США, були схвалені. Наразі союзники працюють над формуванням наступних пакетів допомоги.
Джерело: Bloomberg
У НАТО побоюються, що Сполучені Штати затримають передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot до проміжних виборів у Конгрес США, які мають відбутися наступного тижня.
Раніше Ігнат заявив, що витрачених на Близькому Сході ракет Patriot могло б вистачити Україні на роки.
Тим часом Україна просить Швецію допомогти з ракетами для Patriot та IRIS-T.
В свою чергу Росія може посилити балістичні удари, поки Україна чекає на ракети Patriot.