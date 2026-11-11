Нацбанк пояснив причини подорожчання пального, продуктів і ліків в Україні

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У жовтні річна інфляція в Україні прискорилася до 11% проти 10% у вересні. Найбільше за рік подорожчало пальне — на 53,9%, а також послуги — на 14,6%.

За даними НБУ, на ціни впливають дорожче пальне, руйнування складської та логістичної інфраструктури, перебої з електропостачанням і нестача працівників.

Зокрема, ліки дорожчають через збільшення витрат на логістику, електроенергію та оренду складів. На вартість продуктів впливають витрати виробників на генератори й транспортування. Також зросли ціни на побутову техніку та електроніку через світовий дефіцит чипів пам’яті.

Джерело: Національний банк України

Споживча інфляція в Україні у жовтні 2026 року прискорилася до 11% у річному вимірі проти 10% у вересні. За місяць ціни на споживчому ринку зросли на 1,8%.

В Україні інфляція пришвидшиться до кінця 2026 року, однак уже наступного року повернеться до поступового зниження. За прогнозом Національного банку України, наприкінці 2027 року інфляція становитиме 7,3%, а у 2028 році — 5%.

У вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%, тоді як у серпні підвищення становило 0,1%, а в липні — 0,3%. За підсумками вересня річна інфляція прискорилася до 10%.

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