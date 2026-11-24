Національний банк України придбав корпоративний доступ до ChatGPT Enterprise за 63 тисячі доларів без ПДВ. Договір з компанією OpenAI Ireland Limited уклали 16 лютого 2026 року. Штучний інтелект допомагає працівникам НБУ аналізувати великі обсяги інформації, оцінювати наслідки російських обстрілів для економіки та відстежувати зміни цін.

Корпоративний доступ до ChatGPT Enterprise працівники регулятора використовують для робочих завдань. У НБУ зазначили, що співробітники мають дотримуватися внутрішньої політики відповідального використання штучного інтелекту.

Крім ChatGPT, фахівці Нацбанку в межах окремих досліджень вивчали можливості інших мовних моделей. Зокрема, йдеться про Gemini від Google та Llama від Meta. Однак корпоративний доступ до цих сервісів регулятор не купував.

Як ChatGPT допомагає Нацбанку

Штучний інтелект використовують для збору, обробки та систематизації інформації, яку аналітики залучають до економічних досліджень. Це дає змогу швидше опрацьовувати великі масиви даних і залишати більше часу на їхній аналіз.

У Нацбанку пояснили, що раніше пошук і обробка потрібної інформації могли забирати в аналітика кілька тижнів. Тепер за допомогою ШІ цю роботу вдається виконати за кілька годин або днів. «Пошук та обробка даних з нуля забрали б в аналітика тижні. З ШІ це займає години або дні. Тож аналітик має більше часу на сам аналіз», — повідомили в регуляторі.

Один із прикладів такої роботи — аналіз російських обстрілів. За допомогою мовних моделей фахівці НБУ опрацювали понад 10 тисяч записів про атаки з міжнародної бази даних ACLED. Інформацію класифікували за типами пошкоджених об'єктів. Ці дані використали для оцінювання впливу російських ударів на ціни в Україні. За розрахунками аналітиків, атаки по складах додадуть 0,7 відсоткового пункту до річної інфляції у 2026 році. Цю оцінку врахували в жовтневому Інфляційному звіті Нацбанку.

Ще один напрям роботи — щоденний аналіз повідомлень у медіа про зміну цін. Штучний інтелект допомагає визначати тональність публікацій і помічати, коли негативних повідомлень про подорожчання стає більше. Наприклад, улітку 2026 року аналітики зафіксували зростання кількості негативних матеріалів про ціни на пальне, продукти харчування та транспорт. Це стало раннім сигналом того, що інфляційні очікування українців можуть погіршуватися. Згодом таку тенденцію підтвердили результати опитувань населення. У НБУ також наголосили, що відповідні аналітичні інструменти працівники розробили самостійно. Для цього не залучали зовнішніх підрядників.

Чи прогнозує ChatGPT інфляцію

Попри використання штучного інтелекту, Нацбанк не покладає на нього підготовку інфляційних прогнозів. Регулятор продовжує використовувати власні макроекономічні моделі, а остаточні висновки роблять фахівці. Мовні моделі виконують окремі технічні завдання: допомагають шукати інформацію, обробляти дані та аналізувати великі масиви текстів. Усі отримані результати перевіряють працівники Нацбанку.

Окремо в регуляторі пояснили, що під час роботи із зовнішніми сервісами штучного інтелекту використовують лише відкриту інформацію. Це новини, публічні бази даних та офіційна статистика. За оцінкою НБУ, головний результат впровадження ШІ — швидша підготовка аналітичних матеріалів. Водночас регулятор не стверджує, що штучний інтелект змінив зміст або якість досліджень. Про закупівлю повідомляє пресслужба Нацбанку.

У жовтні 2026 року Національний банк України продав на валютному ринку майже 6 млрд доларів, встановивши історичний рекорд місячних валютних інтервенцій.

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