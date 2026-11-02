Нацгвардія призначить службове розслідування через події у Петропавлівській Борщагівці

0:00 / 0:00

Національна гвардія України ініціює службове розслідування для детального з'ясування обставин інциденту в селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині та виявлення можливих правопорушень. До проведення перевірки та надання незалежної правової оцінки залучено правоохоронні органи, а у разі підтвердження порушень винні особи відповідатимуть згідно з чинним законодавством.

У військовій структурі повідомили, що родичі утримуваних осіб та представники громадськості вже отримали доступ до будівлі й змогли поспілкуватися з військовослужбовцями. Наразі додаткових звернень щодо надання медичної допомоги не зафіксовано, а Нацгвардія зобов'язалася регулярно інформувати про стан постраждалих та перебіг перевірки.

Джерело: Пресслужба Національної гвардії України.

2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині в будинку виявили 25 людей. Четверо з них потребували допомоги медиків — їх планують доправити до лікарні. До будинку, де, за повідомленнями місцевих жителів, могли утримувати заручників, допустили медикиню та правоохоронця. Військове командування терміново вирушило у передмістя Києва на місце інциденту.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув у село Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, де біля приватного будинку зібралися місцеві мешканці. Очільник Нацгвардії підтвердив, що в будівлі утримували військовослужбовців НГУ, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і чотирьох із них госпіталізували для надання медичної допомоги.

Читай нас у