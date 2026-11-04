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Національна гвардія України планує переглянути підходи до розміщення пунктів тимчасової дислокації у великих містах. Про відповідні зміни повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Він провів селекторну нараду з начальниками територіальних управлінь, командирами корпусів та військових частин прямого підпорядкування НГУ.

Головну увагу учасники приділили аналізу ситуації, що сталася 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області, а також організації роботи з військовослужбовцями, які прибувають до підрозділів НГУ за мобілізацією, питанням розміщення особового складу та проведення його якісної підготовки, готовності виважено діяти в умовах дезінформації та інформаційних атак.

Учасники наради також обговорили необхідність удосконалення порядку проведення медичних оглядів мобілізованих військовослужбовців, які прибувають до Національної гвардії.

Окремо розглянули питання організації медичної допомоги та лікування військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення військової частини.

"За результатами службового розслідування ситуації у Петропавлівській Борщагівці ухвалимо всі необхідні додаткові рішення. Якщо буде виявлено ознаки недбалого ставлення посадових осіб до своїх обов’язків, приймемо відповідні рішення. Також переглянемо підходи до розміщення пунктів тимчасової дислокації у великих містах", – наголосив Півненко.

Він заявив, що командири несуть персональну відповідальність не лише за виконання бойових завдань, а й за людей, які перебувають у них у підпорядкуванні. Дотримання законності, військової дисципліни, прав військовослужбовців та поваги до людської гідності є обов’язковим на кожному етапі проходження військової служби.

"Водночас вкотре звертаюся і до суспільства. Подібні провокації грають на руку ворогу. Національна гвардія – це велика родина. І я не дозволю, щоб гвардійців ображали чи принижували. Українське суспільство має поважати кожного захисника і кожну захисницю України, ставитися з повагою до людей у військовій формі", – підкреслив командувач НГУ.

Про це у Фейсбуці повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

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