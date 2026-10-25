Нацгвардійці доправили дітям в окуповані Олешки понад 600 кг допомоги

Бійці Національної гвардії України за допомогою безпілотників доставили до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині 15 пакунків із дитячим харчуванням, продуктами та іграшками. Загальна вага допомоги перевищила 600 кілограмів. Її передали родинам із дітьми, які залишаються в заблокованому місті.

Попри російську окупацію та складні умови, у яких живуть мешканці Олешок, українські військові продовжують доставляти їм необхідні речі. Цього разу допомогу для родин із дітьми доправили бійці роти спеціального призначення «Болгаричі» 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. За його словами, напередодні нацгвардійці за допомогою безпілотників доставили до міста 15 пакунків. Загальна вага вантажу становила понад 600 кілограмів.

У пакунках були продукти та речі для дітей. Зокрема, військові передали сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки. «Попри російську окупацію та складні умови, у яких опинилися жителі Херсонщини, наші підрозділи продовжують підтримувати людей», — зазначив Вигівський.

В Олешках залишаються родини з дітьми

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в Херсонській області й перебувають під російською окупацією. За словами міністра, місто заблоковане, а його мешканці опинилися у складних умовах. Особливо важливою залишається допомога родинам, які виховують дітей і потребують продуктів та інших необхідних речей.

Вигівський звернув увагу на те, що серед дітей, які зараз перебувають в Олешках, є ті, хто народився вже після початку повномасштабного вторгнення Росії та від самого народження живе в умовах війни. «Серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору. Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої необхідності», — повідомив міністр.

Доставлення допомоги безпілотниками дає змогу передавати вантажі туди, куди за звичайних умов дістатися складно або небезпечно. Водночас така робота потребує злагоджених дій військових, які готують пакунки, керують дронами та забезпечують прикриття.

Міністр внутрішніх справ подякував усім, хто долучився до цієї операції: тим, хто збирав допомогу, керував безпілотниками та забезпечував безпеку під час доставки. Окремо він відзначив людей, які, ризикуючи власним життям, продовжують допомагати українцям на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у Facebook.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

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