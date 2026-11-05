Нацполіція України замовила 200 нових кросоверів і мінівенів із проблисковими маячками

15 жовтня національна поліція України, за результатами тендерів, уклала дві угоди на придбання легкових автомобілів спеціального призначення. Загальна вартість закупівлі становить 287,94 млн грн. Відповідна інформація оприлюднена в системі «Прозорро». До кінця цього року планують поставити 200 спеціалізованих автомобілів. Усі машини, зокрема їхні базові моделі, мають бути виготовлені у 2026 році. Кожен автомобіль обладнають синім світлодіодним проблисковим маячком на магнітному кріпленні, який встановлюватимуть на даху. ТОВ «Укравто на Харківському» за 194,22 млн грн замовили 150 спецавтомобілів ЗАЗ F22101 виробництва ТОВ «ЗАЗ» на базі бензинового кросовера КІА Sportage6T EX 2WD 5dr 5seats 7DCT у нижчій комплектації Comfort по 1,29 млн грн, або 25 718 євро. Нині у салонах бензиновий кросовер КІА Sportage Comfort коштує 1,28 млн грн без мигалки. У грудні 2025 року поліція замовляла «Укравто на Харківському» такі ж автомобілі у цій самій комплектації Comfort по 1,24 млн грн, або 25 242 євро, а в травні 2025 року – у вищій комплектації Prestige по 1,29 млн грн, або 27 695 євро. Тобто ціна суттєво не змінилась.

Виробнику ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» за 93,72 млн грн замовили 50 спецавтомобілів СКСFUL-ПС на базі дизельного мінівена Fiat Ulysse по 1,87 млн грн, або 37 231 євро.

Нині у салонах дизельний мінівен Fiat Scudo Ulysse коштує 1,93 млн грн без мигалки.

Інших закупівель поліцією цих спецавтомобілів на базі цього мінівена знайти не вдалось.

У травні 2025 року поліція замовляла мікроавтобуси спецпризначення ЗАЗ F22201 на базі Toyota Proace Verso Combi по 1,62 млн грн, або 34 667 євро. Вони мали механічну коробку передач, на відміну від нинішнього Fiat Ulysse з автоматом, і менший та слабший двигун.

Товар оплачуватимуть після поставки протягом бюджетного періоду, а у тендерах вказано 90 банківських днів після поставки. Гарантія від «Укравто на Харківському» становить п’ять років або 150 тис км пробігу, а від «Спец-Ком-Сервісу» – три роки або 100 тис км пробігу.

«Укравто на Харківському» отримало підряд без конкуренції, бо було єдиним учасником відкритих торгів, а конкурентом «Спец-Ком-Сервісу» було ТОВ «Полісся Моторс Груп».

Дилер «Укравто на Харківському» входить у групу «Укравто» Таріела Васадзе разом із виробником «ЗАЗ». Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 1,99 млрд грн.

Засновниками «Спец-Ком-Сервісу» є Сергій Калюш і Михайло Городових, а директором – Василь Даниляк. Із 2016 року фірма отримала відкритих держпідрядів 13,18 млрд грн.