Нацполіція відсторонила фігуранта справи Карфаген Володимира Ценова на час розслідування

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Національна поліція України відсторонила від виконання службових обов'язків першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова. Посадовця, який на оприлюднених записах НАБУ фігурує під ймовірним позивним «Прайс», підозрюють в участі у злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди у межах справи «Карфаген».

У відповіді на запит проєкту «Схеми» відомство зазначило: «На час проведення службового розслідування полковника поліції Ценова Володимира Миколайовича, першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, відсторонено від виконання службових обов’язків». У Нацполіції додали, що перевірка стосується можливого порушення службової дисципліни окремими співробітниками, однак інших імен не уточнили.

Джерело: Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода).

У фігуранта справи Карфаген поліцейського Ценова знайшли маєток за понад $400 тисяч.

5 листопада до суду доставили першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова. Його підозрюють у прикритті шахрайських кол-центрів.

Вищий антикорупційний суд 5 листопада розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову. Йому інкримінують прикриття шахрайських колцентрів.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 діб з альтернативою застави у 15 млн грн Володимира Ценова — першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Він фігурує у справі «Карфаген» про «кришування» незаконних колцентрів.

За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова внесли заставу в розмірі 15 млн гривень. Із цієї суми 13 млн гривень сплатив його батько, ще 2 млн гривень внесла інша фізична особа.

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